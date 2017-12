Urso mata 2 pessoas e põe cidade em alerta na Romênia Um urso mutilou e matou duas pessoas, além de ferir gravemente pelo menos outras cinco durante um ataque na cidade de Brasov, na Transilvânia, região central da Romênia, informa a polícia. As vítimas colhiam cogumelos numa floresta nos arredores da cidade quando foram atacadas, informa o inspetor Nicu Edmond. O urso também atacou a ambulância que acorreu à cena, tentando arrancar a porta do veículo antes de fugir para a mata. Nicolae Buvnariu, médico do Hospital Municipal de Brasov, diz que cinco feridos estão em condição crítica e que mais vítimas continuam chegando. O prefeito George Scripcaru declarou estado de emergência na cidade de 300.000 habitantes, a 170 km de Bucareste. Toda a guarnição policial da cidade, caçadores e funcionários dos serviços de municipais de controle de zoonoses foram mobilizados para capturar ou matar o urso. O prefeito pede que os moradores não deixem suas casas. Ursos costumam entrar na cidade, que é cercada por florestas e fica nos Cárpatos, mas ataques são raros. Autoridades dizem que este é o pior incidente envolvendo um urso em vários anos na Romênia. Há milhares de ursos no país, e a caça é ilegal se não houver autorização.