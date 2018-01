Urso mata mulher de 93 anos nos EUA Um urso invadiu uma casa e matou uma mulher de 93 anos que morava no local. Adelia Maestas Trujillo morreu em razão de "ferimentos causados por mordidas" em Cleveland, nordeste do Estado de Novo México, Estados Unidos. O urso tem quatro anos e foi morto após ter atacado a mulher de 93 anos. Vários ursos têm invadido casas neste verão no Novo México. O calor forte tem limitado a quantidade de comida encontrada no local, obrigando os ursos a visitarem áreas mais povoadas para se alimentarem.