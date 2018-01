Urso mata treinador em teatro infantil de Moscou Um urso que participava de um número em um teatro infantil de Moscou matou um treinador de animais que entrou em sua jaula para alimentá-lo, informou hoje uma administradora do teatro. O urso adolescente golpeou Umar Zakirov, de 33 anos, quando ele tentava alimentá-lo na noite de ontem, disse Svetlana Serebrennikova, a administradora. Dois outros treinadores que apressaram-se a socorrer Zakirov foram atacados pelo urso quando tentavam retirar a vítima da jaula. Nenhum deles ficou gravemente ferido. Zakirov faleceu antes da chegada da ambulância. O teatro Esquina do Vovô Durov foi fundado há 92 anos e apresenta diversas atrações com animais treinados. Dadon, o urso não será sacrificado, mas não participará mais do quadro de atrações do teatro, anunciou Serebrennikova.