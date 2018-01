Urso toma 36 latas de cerveja e dorme em camping Um urso negro entrou em um camping nos Estados Unidos e tomou um porre. Ele bebeu 36 latas de cerveja e foi encontrado dormindo no chão, rodeado pelas latas vazias. A história ocorreu em Baker Lake, a 129 km de Seattle. De acordo com relatos de testemunhas, o urso rejeitou a marca de cerveja Busch e preferiu uma marca local, a Rainier. O animal teria encontrado as caixas de isopor nas quais os acampantes mantinham as bebidas geladas, roubado as latas de cerveja e utilizado seus dentes e garras para furá-las. O guarda florestal Bill Heinck disse que o urso provou apenas uma lata de Busch. Depois, teria tomado uma Rainier, gostado, e virado dezenas de latinhas da marca. "Vimos um urso dormindo na área comum e ficamos tentando entender o que estava acontecendo. Até que descobrimos que havia um monte de latas de cervejas espalhadas no chão", disse a funcionária do camping Lisa Broxson. Ela contou que o urso foi espantado por agentes florestais, mas voltou no dia seguinte. Os agentes resolveram então montar uma armadilha para capturá-lo, colocando donuts, mel e, é claro, duas latinhas da cerveja preferida do urso, a Rainier. Resultado: o animal caiu na cilada. "Essa é nova para mim", disse Heinck. "Sabia que eles gostavam de abrir latinhas, mas nada como isso. E ele tinha definitivamente uma preferência", completou.