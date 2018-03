Ursos provocam medo e curiosidade no norte do México A falta de chuvas e a urbanização do habitat natural levaram nos últimos dias alguns ursos a abandonar os montes do norte do México e invadir a cidade de Monterrey em busca de água e comida, o que provocou curiosidade e medo na população. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semarnat) do governo mexicano disse na quarta-feira que em uma semana sete ursos negros apareceram na Grande Monterrey, mas que não foram registrados ataques a pessoas nem aos animais, que correm risco de extinção no país. "A cada ano, nos meses de julho e agosto, frequentemente esses animaizinhos descem. Mas neste ano [...] a época se antecipou, porque não tivemos chuvas desde novembro", disse à Reuters a delegada da Semarnat no Estado de Nuevo León, Brenda Sánchez. O crescimento da mancha urbana de Monterrey também fez com que a cidade se aproximasse da área onde os ursos vivem. "Cada vez as casas estão mais perto dos morros, e deveríamos nos perguntar se não somos nós que estamos invadindo o habitat da espécie", afirmou ela. O primeiro urso foi avistado na semana passada numa periferia pobre da cidade, revirando uma lata de lixo. Dias depois, outro urso foi achado dormindo sobre uma caminhonete que estava estacionada numa casa. Monterrey, capital de Nuevo León, fica a cerca de 230 quilômetros da fronteira com os EUA, cercada pelas montanhas da Sierra Madre Oriental. O urso negro norte-americano ("Ursus americanus") habita zonas montanhosas do México, dos Estados Unidos e do Canadá. É um dos menores ursos que existem: pesam entre 70 e 120 quilos, similar ao urso panda. Apesar de alguns moradores alarmados terem procurado a Defesa Civil, a TV local mostrou que no fim de semana muita gente parou para admirar um ursinho que passou horas numa árvore de um parque, observado à distância pela mãe. As autoridades alertaram que há pena de 3 a 9 anos de prisão para quem agredir ou tentar caçar um urso negro, e recomendaram que a população tampe bem as latas de lixo, para que os ursos não se habituem a se alimentar em áreas urbanas. Segundo a Semarnat, a espécie não é agressiva se não for provocada. (Reportagem de Gabriela López)