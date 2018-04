Uruguai abre dois postos de passagem da fronteira com Argentina O governo do Uruguai determinou a reabertura, nesta segunda-feira, de dois postos de passagem da fronteira com a Argentina, fechados durante o fim de semana para impedir a entrada de ambientalistas que pretendiam realizar uma manifestação contra uma polêmica fábrica de celulose. Os postos abertos são os que unem a cidade uruguaia de Paysandú, localizada 378 quilômetros a noroeste de Montevidéu, com a cidade argentina de Colón, e a cidade uruguaia de Salto, localizada 496 quilômetros ao norte da capital, com Concordia, no país vizinho. "Neste momento, os dois postos estão abertos. Recebemos um comunicado sobre o que resolveu o conselho de ministros. A situação continuará a ser monitorada, mas agora tudo está tranquilo", disse o encarregado do posto de Paysandú, Julio Pintos, a uma rádio da área. Os dois países travam uma batalha há mais de dois anos devido à construção de uma fábrica de celulose pela empresa finlandesa Botnia. A fábrica fica na margem uruguaia de um rio que divide a Argentina do Uruguai e já está em funcionamento. A terceira ponte binacional é a que une Fray Bentos com Puerto Unzué. Essa ponte continua fechada não apenas pelas autoridades uruguaias, mas também pelos ambientalistas, que há um ano acampam ali. A fábrica, um dos maiores investimentos ocorridos no Uruguai, está localizada perto de Fray Bentos. A Argentina teme que a instalação contamine o rio e entrou com uma ação contra o Uruguai junto á corte internacional de Haia alegando que o país vizinho violou um tratado bilateral de proteção ao rio. (Texto de Patricia Avila)