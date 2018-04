Uruguai avalia retirada de turistas de navio ancorado As autoridades uruguaias estão avaliando a possibilidade de retirar todos os 1.400 passageiros de um cruzeiro italiano que sofreu hoje um princípio de incêndio e está ancorado ao largo da costa do país, informou à Associated Press o capitão de navio Alvaro Guinea. De acordo com as informações, houve um incêndio em um gerador elétrico na sala das máquinas a sete milhas marítimas de distância do porto de Punta del Este, a 140 quilômetros de Montevidéu. Guinea, prefeito do porto do balneário de Punta del Este, informou que o cruzeiro Costa Romantica partiu na segunda-feira do Rio de Janeiro e era esperado em Buenos Aires nesta quinta-feira. Mas a viagem foi interrompida por causa do incêndio. O Costa Romantica tem bandeira italiana, é de 53.926 toneladas e tem capacidade para 1.680 passageiros e 590 tripulantes. Entrevistado por telefone, Guinea disse que "estamos avaliando" quando consultado sobre a possibilidade de retirar os passageiros, quase todos turistas brasileiros e argentinos. A Costa Cruzeiros, empresa proprietária do navio, informou que os passageiros foram informados sobre o problema e "estão calmos e totalmente assistidos pela tripulação a bordo".