Uruguai caminha para o socialismo, diz grupo governista O Movimento de Participação Popular (MPP), um dos pilares políticos do atual presidente do Uruguai, José Mujica, afirmou seu objetivo de conduzir o país rumo ao socialismo e à libertação nacional. Depois de um congresso realizado no fim de semana, o MPP, que aglutina ex-guerrilheiros tupamaros e outros grupos de esquerda, divulgou nota por meio da qual renova seu compromisso com a Frente Ampla, que apoia o governo liderado por Mujica. Segundo o comunicado, tal apoio faz parte da estratégica do MPP rumo "à libertação nacional e ao socialismo".