Uruguai detecta presença de mosquitos da dengue O Uruguai detectou, pela primeira vez, a presença em seu território de mosquitos aedes aegypti, transmissores da dengue, informaram autoridades sanitárias do país. Segundo essas fontes, foram detectados seis focos de contaminação da dengue no departamento (província) de Artigas, a 600 km ao norte de Montevidéu, na fronteira com o Brasil. Acrescentaram que foi feita a fumigação em várias casas onde se verificou a presença do inseto que transmite a doença, mas que as chuvas abundantes impediram o combate ao mosquito nas zonas em torno desses focos. Até então, só se havia registrado, há mais de um ano, um caso de dengue no Uruguai. Mas se tratava de uma jovem que contraíra a enfermidade durante uma viagem pela América Central e cujo tratamento, ao retornar ao país, impediu que a doença fosse fatal.