Uruguai: Eleições devem ir ao 2º turno, dizem pesquisas O ex-presidente Tabaré Vázquez deve liderar a eleição presidencial no Uruguai, mas sem a maioria necessária para evitar um segundo turno, de acordo com as pesquisas de opinião feitas no país. Três estudos indicam que o candidato da coalizão Frente Ampla, de 74 anos, deve voltar a enfrentar Luis Alberto Lacalle Pou, 41, do partido Nacional, nas urnas no dia 30 de novembro.