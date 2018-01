Uruguai enfrenta saques em supermercados Pelo menos meia dúzia de supermercados e mercearias foram saqueados nesta quinta-feira em Montevidéu, capital do Uruguai. Segundo a polícia, em pelo menos um dos casos houve detenções e confrontos. No bairro de Borro, considerado um dos mais perigosos da cidade, 300 pessoas saquearam uma pizzaria e três mercearias. A polícia conseguiu evitar que o mesmo ocorresse em um supermercado, um açougue e uma padaria. A página na Internet do jornal El Observador informou que "a situação é de tensão?. Na quarta-feira já haviam surgido denúncias de que aproximadamente 50 pessoas saquearam um supermercado nas imediações do palácio Legislativo e que a polícia deteve oito pessoas.