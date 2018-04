Uruguai fará plebiscito sobre anistia a militares dia 25

Diversas organizações não-governamentais (ONGs), sindicatos e partidos tentam há anos revogar a lei de anistia, aprovada em um plebiscito em 1989. A esquerda uruguaia alega que a lei foi ambígua e precisa ser revogada por meio de um novo plebiscito. Neste ano, uma intensa campanha conseguiu angariar as 250 mil assinaturas necessárias. O número representa 10% do eleitorado do Uruguai. Com isso, foi apresentado o pedido do plebiscito perante a Justiça Eleitoral. Diversas pesquisas indicam que 60% dos uruguaios estão a favor da anulação da lei que impede o julgamento dos militares.