Uruguai fecha ponte na fronteira com Argentina, dizem fontes O Uruguai fechou nesta sexta-feira, temporariamente, uma ponte fronteiriça com a Argentina em meio a atritos diplomáticos devido a um conflito ambiental, disseram duas fontes do governo uruguaio. "Está fechada temporariamente, é só essa ponte", disse à Reuters uma das fontes, que pediu para não ter seu nome divulgado. O Uruguai autorizou na noite de quinta-feira o início das operações da fábrica de celulose que a finlandesa Botnia instalou na margem uruguaia de um rio compartilhado. A Argentina teme que a fábrica polua o local. A ponte une a uruguaia Fray Bentos, onde está a fábrica, com uma cidade próxima à argentina Gualeguaychú, centro da resistência ambientalista. Outro funcionário uruguaio assegurou que a decisão é "preventiva" e que funcionaria neste fim de semana frente às "ameaças" de ambientalistas que planejam manifestação no sábado.