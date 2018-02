Uruguai legaliza casamento gay

Além do Uruguai, o Canadá e a Argentina já haviam legalizado o casamento homossexual na América. Ao todo, 12 nações de todo o mundo já adotaram a medida.

Com a nova legislação, o Uruguai está criando um conjunto único de regras para todas as pessoas, sejam elas homossexuais ou heterossexuais. Em vez das palavras "marido" e "esposa" em contratos de casamento, as pessoas serão tratadas em gênero neutro como "partes contratantes". Além disso, todos os casais poderão adotar filhos ou fazer fertilização in-vitro.

Entre as novas regras, casais estrangeiros terão permissão para se casarem no Uruguai. As informações são da Associated Press.