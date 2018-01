Uruguai pagava funcionário fantasma há 11 anos O caso de Juan Carlos Pranzo, diretor de Administração do Ministério do Trabalho e Segurança Social do Uruguai, é um possível recorde: recebeu salário por 11 anos, mas nunca foi trabalhar. Segundo o jornal EL País, em reportagem nesta quarta-feira, o ministro Santiago Pérez del Castillo, informado sobre a situação, afastou o funcionário imediatamente e disse que Pranzo deveria ter se aposentado há seis anos, mas os últimos presidentes - Jorge Batle e seu antecessor Julio Sanguinetti - prorrogaram seu tempo de serviço. Segundo o jornal, Pranzo admitiu não ir trabalhar há 11 anos. Pranzo não foi encontrado para confirmar a versão do jornal.