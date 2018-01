Uruguai pede liberdade do Mercosul para acordos bilaterais O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, reforçou no sábado sua reclamação por maior liberdade para fechar acordos de comércio bilaterais fora do Mercosul após reunir-se com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Bush foi recebido por Vázquez em sua casa de descanso, que fica cerca de 200 quilômetros a oeste de Montevidéo. Na entrevista coletiva, o presidente norte-americano disse que o Uruguai é um "sócio natural" de seu país. Vázquez, por sua vez, afirmou que não quer um processo de integração na América Latina fechado, "mas também que cada um de seus integrantes (...) possa exercer o direito soberano de desenvolver relações bilaterais". O desejo de Vázquez de tentar negociar um tratado de livre comércio com os EUA irrita os sócios maiores do Mercosul - Argentina, Brasil e Venezuela -, já que essa opção não é permitida nas regras do bloco.