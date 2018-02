Uruguai recebe 42 refugiados sírios em Montevidéu

O Uruguai concordou em receber um total de 120 refugiados sírios. Os outros vão chegar até 2015. Argentina, Brasil e outros países latino-americanos também abrigam refugiados do país em guerra civil, mas o Uruguai é o primeiro na região a assumir todos os gastos de adaptação.

A guerra civil na Síria forçou 3 milhões de pessoas a deixarem o país, criando a maior operação necessária na história da agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU).

Pesquisas de opinião mostram que a maioria dos uruguaios concorda em abrigar refugiados sírios. Um plano distinto para receber seis prisioneiros de Guantánamo está enfrentando forte oposição dentro do país.

Mujica concordou em receber os prisioneiros no começo do ano como um gesto humanitário, mas o país decidiu aditar a entrada dos estrangeiros até depois das eleições em 26 de outubro. Mujica afirmou na quarta-feira que vai consultar seu sucessor sobre o tema. Fonte: Associated Press.