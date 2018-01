Uruguai receberá socorro financeiro para enfrentar crise O Uruguai, um dos países latino-americanos mais afetados com a crise argentina, deve receber, nos próximos meses, um volumoso socorro financeiro de organismos multilaterais de financiamento para assegurar a solvência das contas públicas do país (financiamento do déficit fiscal) e honrar compromissos de sua dívida pública, deste e do próximo ano. Com isso, o governo do presidente Jorge Batlle espera, a partir do segundo semestre deste ano, retomar o crescimento da economia. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Enrique Iglesias, informou na véspera do feriado de Corpus Christi que, nas próximas semanas, levará à direção executiva do banco dois projetos que permitam liberar US$ 500 milhões para o Uruguai. Esses recursos devem somar-se a uma ajuda adicional de US$ 1,5 bilhão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o biênio 2002/2003 anunciado esta semana, a US$ 600 milhões de um outro programa aprovado pelo FMI em março e, provavelmente, a US$ 110 milhões do Banco Mundial (Bird). O ministro de Economia, Alberto Bensión, disse que os três organismos multilaterais de financiamento asseguraram cerca de US$ 3 bilhões para o país. Esses recursos, de acordo com ele, serão usados também para fortalecer o sistema financeiro uruguaio, que vem sendo submetido a fortes pressões do mercado, e para recompor as reservas do Banco Central do Uruguai (BCU). O anúncio do socorro financeiro fez recuar a cotação do dólar, que vinha sofrendo forte pressão. Ontem (quarta-feira), a moeda norte-americana havia recuado para 16,68 pesos para compra e 16,69 pesos para venda, ante 16,65 para compra e 17,5 para venda na sexta-feira da semana passada e 16,15/17,15 na terça-feira. Analistas uruguaios acreditam, no entanto, que esse dinheiro não será suficiente para tirar o Uruguai do sufoco provocado, também, pela crise argentina. Eles citam temas pendentes que precisam ser resolvidos pelo governo, principalmente na área fiscal. Para os analistas, os empréstimos serão um elemento valioso que permitirão dar maior tranqüilidade à combalida área fiscal, mas advertem que não serão suficiente, já que a brecha fiscal e gigantesca e a economia ainda não mostra sinais de recuperação . O ministro disse, porém, que, depois de obter os recursos e aprovar o ajuste fiscal, o governo priorizará imediatamente a iniciar uma forte reestrutura do Estado e do gasto público.