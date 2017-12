Uruguaia esfaqueia filho de 12 anos que roubou suas drogas Uma uruguaia de 28 anos foi presa e indiciada após esfaquear seu filho de 12 anos durante briga por um derivado da cocaína, informaram nesta quarta-feira fontes policiais. A mulher, identificada apenas como M.I.F, cravou uma faca no tórax de seu filho quando o descobriu roubando a droga que ela havia escondido. Ambos são consumidores de pasta-base de coca, uma droga de baixa qualidade e custo, e que gera uma rápida dependência. A mulher mora em uma casa precária na periferia de Montevidéu. O juiz do caso indiciou e ordenou a prisão da agressora, acusada de "lesões pessoais e atentado". A criança foi internada em um hospital de Montevidéu, onde se recupera, e posteriormente será encaminhada ao Instituto da Criança e do Adolescente do Uruguai para um tratamento de desintoxicação, segundo a ordem do juiz.