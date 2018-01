US$ 10.000 para quem provar que Bush fez serviço militar O quadrinhista Garry Trudeau, autor da tira em quadrinhos ?Doonesbury?, que satiriza a política americana, está oferecendo um prêmio de US$ 10.000 em troca de provas de que o presidente George W. Bush realmente cumpriu seus dois anos de serviço militar na Guarda Nacional no Alabama. Líderes da oposição afirmam que Bush não cumpriu o serviço, no início dos anos 70, período da Guerra do Vietnã. No website de Trudeau é possível preencher um formulário com um testemunho pessoal. A iniciativa brinca com a dificuldade que o Partido Republicano, de Bush, vem enfrentando para apresentar soldados que se lembrem de ter servido ao lado do atual presidente dos EUA. Recentemente, foi apresentado um dentista que disse ter tratado do presidente na época do serviço militar - informação que Trudeau satiriza: ?Os dentes dele estavam lá. E ele??, pergunta o site. A página do concurso fica em http://doonesbury.com/strip/bush_guard.html, mas há uma ressalva: o dinheiro não será entregue ao ganhador do concurso, mas encaminhado a uma organização que provê entretenimento para os soldados americanos na ativa.