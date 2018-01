US$ 6,000 para testemunhar explosão da Mir Um grupo de curiosos e de pesquisadores terá a possibilidade de assistir em pleno vôo, em março, à explosão que destruirá a estação espacial russa Mir. Um empresário espacial da Califórnia está organizando um vôo fretado que levará cerca de 120 pessoas a uma altitude de 9.144 metros no sul do Taiti, no Pacífico Sul, na primeira metade de março. É nesse período que as autoridades russas planejam realizar a descida controlada até a atmosfera da estação orbital, até então o principal componente do programa espacial da Rússia. Dois terços da Mir - colocada em órbita há 15 anos, ainda na era soviética - deverão incendiar-se durante a queda controlada em direção à atmosfera terrestre. O outro terço deverá cair numa área remota do oceano, mais de 3.000 quilômetros ao sul do Taiti. O espetáculo não deverá durar mais do que cinco ou seis segundos, mas segundo Bob Citron, o organizador da expedição, valerá a pena. "Centenas, milhares de pedaçoes da Mir choverão através da atmosfera", explica. Aqueles que quiserem acompanhar Citron deverão pagar US$ 6.000 pelo curto espetáculo.