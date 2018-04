US$ 6 tri em títulos falsos dos EUA seriam usados para comprar plutônio, diz agência Promotores antimáfia da Itália disseram que foram apreendidos US$ 6 trilhões de títulos do Tesouro dos EUA falsos, um valor que é quase a metade da dívida pública americana. Os títulos foram encontrados em compartimentos de três caixas de segurança em Zurique, disseram os promotores da cidade de Potenza. As autoridades italianas prenderam oito pessoas com ligação com o caso, batizado de "Operação Vulcânica". Segundo fontes citadas pela agência Bloomberg, essas pessoas estariam planejando comprar plutônio de fontes nigerianas, de acordo com conversações por telefone monitoradas pela polícia. A fraude representa "uma séria ameaça" à estabilidade financeira internacional", disseram os promotores.