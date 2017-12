US$ 8 milhões por dois anéis. Quem dá mais? US$ 8 milhões bastarão a qualquer interessado em adquirir dois dos anéis mais caros do mundo que a casa Christie´s levará a leilão em Nova York, entre 9 e 11 de abril. A peça mais apreciada é um anel de diamante retangular, de 50 quilates, avaliado em US$ 5 milhões, e que certa vez adornou a mão de uma mulher. Confeccionada por Bulgari, a jóia foi exibida na Feira Mundial de Chicago de 1934 e tornou-se conhecida como "A Favorita", como o diamante mais perfeito dos EUA. Para atrair a atenção dos interessados na jóia, feita com uma pedra extraída de uma mina sul-africana, a Christie´s está anunciando o leilão de "Jóias Magníficas". Ao lado do diamante, a casa leiloará um anel de safiras de 62 quilates, de propriedade de John D. Rockefeller. A peça, que vale mais de US$ 3 milhões, foi montada pela joalheria Tiffany. A enorme pedra azul retangular birmanesa é considerada uma das safiras mais raras do mundo e foi comprada por Rockfeller das mãos de um marajá indiano em 1936. Atendendo aos desejos do vendedor, a Christie´s não divulgou a identidade da mulher que usou "A Favorita". As jóias dessa misteriosa mulher são parte da coleção de 83 peças que a casa oferece como "propriedade de uma dama". O leilão inclui, além disso, uma coleção de jóias da firma Harry Winston, sediada na Quinta Avenida, em Manhattan.