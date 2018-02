Usbequistão fecha fundação de George Soros O filantropo e investidor internacional George Soros atacou o governo do Usbequistão por forçar o fechamento de sua fundação, o Instituo Sociedade Aberta, e pediu que os EUA revejam seus laços com este aliado da Europa oriental. O escritório usbeque do Instituo fechou nesta semana depois que o governo negou-lhe registro. Desde que chegou ao Usbequistão em 1996, o Instituto já investiu mais de US$ 22 milhões, e Soros diz ser o maior doador privado de recursos para o país. A fundação de Soros equipou a maioria das universidades do Usbequistão e mais de 100 escolas secundárias com computadores e acesso à internet. O Instituto também apóia reformas políticas. Soros diz que o Instituto vai apelar contra a negação de registro. Ele criticou o governo, dizendo que o ?Usbequistão está sufocando a sociedade civil e tem uma ficha horrenda no setor de direitos humanos?.