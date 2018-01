Usbequistão realiza eleições parlamentares hoje O Usbequistão, país da Ásia Central com aproximadamente 26 milhões de habitantes, está realizando neste domingo suas primeiras eleições legislativas desde 1999. O pleito é supervisioado pela Organização de Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Os 8.880 colégios eleitorais abriram as portas às 6h de hoje (23h de ontem pelo horário de Brasília). As eleições à Câmara Baixa são as primeiras desde a reforma legislativa que instituiu o parlamento bicameral: Câmara Baixa (ou congresso dos deputados) e Senado. Um total de 505 candidatos, 160 mulheres, disputam as 120 cadeiras da Câmara dos Deputados.