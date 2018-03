Usher e Dave Matthews integrarão delegação cultural dos EUA que visitará Cuba

HAVANA - Os músicos Usher e Dave Matthews viajarão na próxima segunda-feira para Cuba, como parte de uma delegação de mais de 50 membros e convidados do Comitê Presidencial para as Artes e as Humanidades dos Estados Unidos, que visitará à ilha em uma missão apoiada pela Casa Branca para estreitar vínculos culturais.

Também fazem parte da comitiva o cantor e cofundador da emblemática Motown Records, William Robinson, o ator e produtor indiano-americano Kal Penn, conhecido por seus papéis nas séries televisivas "House" e "24 Horas", e a cubano-americana Lourdes López, diretora artística do Balé de Miami.

De acordo com uma nota oficial do Ministério de Cultura de Cuba, a programação da viagem da delegação americana se estenderá até o dia 21 de abril. Durante a estadia, os visitantes farão intercâmbios com artistas e intelectuais da ilha, assim como com os diretores de instituições culturais do país.

A representação do Comitê Presidencial para as Artes e as Humanidades dos EUA também prevê realizar visitas a "lugares emblemáticos da vida cultural de Havana", disse o Ministério de Cultura de Cuba na nota.

"Trabalhamos na organização do encontro com interesse de avançar no processo rumo à melhoria das relações com os EUA, no fim do bloqueio contra o nosso país, e para desenvolver ao máximo a troca cultural com todos os povos do mundo", indicou o comunicado.

No intercâmbio bilateral, cujo propósito é "propiciar o diálogo franco e direto entre os países", segundo o governo cubano, também participarão os codiretores do comitê, o escritor, diretor e produtor George Stevens Jr., a produtora teatral Margo Lion, além de outros diretores de instituições culturais americanas.

Também viajarão a Havana o conhecido violinista Joshua Bell, o colunista e escritor David Brooks, e a ativista política e atriz Alfre Woodward. / EFE