Usina atômica japonesa pode demorar um ano para retomar produção A maior usina nuclear do mundo manteve seguras suas atividades durante e após um terremoto no Japão, mas pode levar mais de um ano para retomar a produção de energia, disseram inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira. "Vai levar pelo menos meses, talvez um ano ou mais. Eu ficaria surpreso se levasse menos de um ano", disse Philippe Jamet, inspetor sênior da Agência Internacional de Energia Atômica, um braço da ONU. Jamet, líder de uma equipe da AIEA que examinou a usina, disse que inspeções em profundidade no reator de Kashiwazaki-Kariwa e em elementos de combustível ainda tinham que ser realizadas. Se forem descobertos danos, a instalação pode demorar ainda mais para retomar a produção de energia, disse ele. A usina vazou pequenas quantidades de radiação --abaixo do máximo permitido sob as regras de segurança-- quando um terremoto de magnitude 6,8 ocorreu em 16 de julho, excedendo o impacto sísmico que a planta foi projetada para suportar, segundo um relatório de 39 páginas emitido pela AIEA em Viena, sede da entidade. "A instalação se comportou de maneira segura durante e após o terremoto. Em particular, o fechamento automático foi realizado com sucesso", disse o relatório. A usina permanecerá fechada por tempo indeterminado para inspeções de segurança e o governo japonês solicitou que outros operações de instalações nucleares passem por rígidas checagens de segurança. (Por Mark Heinrich e Karin Strohecker)