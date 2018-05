Usina de Fukushima deveria estar preparada para tsunami, diz técnico

HONG KONG - Devido à grande quantidade de tsunamis que atingem a costa nordeste do Japão, as usinas nucleares da região deveriam ter sido construídas de forma a resistir a essas enormes paredes de água, disse um cientista nesta quarta-feira, 13.

Veja também:

Saiba mais sobre os efeitos da radiação no corpo humano

Infográfico: Entenda o terremoto e maiores tragédias dos últimos 50 anos

Especial: A crise nuclear japonesa

Arquivo Estado: Terremoto devastou Kobe em 1995

Em um artigo publicado na revista Nature, o professor de geofísica Robert Geller colocou em destaque dois tsunamis - o de Sanriku de 1896, com 38 metros, que matou 22 mil pessoas e o de Jogan, de 869, comparável em tamanho ao desastre de 11 de março - que devastaram a mesma região de Tohoku, no nordeste.

"Houve muitos tsunamis grandes muito bem documentados nessa área, mas a questão é que mesmo apenas um teria sido o bastante para exigir precaução ao se projetar usinas nucleares", disse Geller, da Escola Graduada de Ciência da Universidade de Tóquio, numa entrevista por telefone.

A usina nuclear de Fukushima Daiichi, que solta substâncias radioativas há mais de um mês e deu início à crise nuclear japonesa, foi projetada para suportar ondas de até apenas 6 metros - bem abaixo não apenas do tsunami de 14 metros de 11 de março, mas desses outros gigantes documentados do passado.

"É sabido que já aconteceu antes e está bem documentado e, portanto, quando eles constroem uma usina nuclear, eles deveriam ter se preparado para um tsunami do mesmo tamanho", afirmou Geller. "Mas eles se prepararam para um tsunami de 5,6 metros e o tsunami real era de cerca de 15 metros; assim, ele destruiu completamente as defesas."

Geller disse que todas as usinas nucleares do Japão deveriam passar por uma revisão a fim de garantir que sejam resistentes a tsunamis. "Definitivamente, elas deveriam passar por isso, elas estão quase todas à beira do oceano. É preciso muita água para resfriá-las", disse ele.