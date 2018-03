Usina nuclear Atucha I, na Argentina, entra em estado de alerta

SÃO PAULO - A central nuclear Argentina de Atucha I entrou em estado de alerta após pedido feito pela Agência de Energia Nuclear da Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica com base no encontro de fissuras na estrutura do reator de uma central na Bélgica.

A usina belga foi fechada e todos os reatores construídos pela empresa holandesa RDM serão submetidos a uma rigorosa inspeção internacional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A usina de Atucha 1 é a mais antiga da América do Sul, funciona desde 1974, fica a apenas 100 quilômetros de Buenos Aires e é uma das 22 centrais nucleares do planeta que contam com um reator construído pela empresa holandesa.

As demais ficam na Europa e nos Estados Unidos. As informações são do Jornal da Globo.