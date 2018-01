Usina nuclear do Irã com ajuda russa começará a operar em um ano Os governos russo e iraniano chegaram nesta terça-feira a um acordo sobre a implementação, dentro de um ano, da usina nuclear de Bushehr, às margens do Golfo Pérsico, e o envio de combustível atômico a partir de março de 2007. O vice-presidente iraniano, Gholam Reza Aghazadeh, também chefe do Órgão de Energia Atômica do Irã, anunciou o acordo durante uma reunião no Kremlin com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Igor Ivanov. Aghazadeh pedia à Rússia a conclusão da construção em seis meses. Ele aceitou o prazo russo de um ano, após duas rodadas de negociações com o chefe da Agência Atômica Russa (Rosatom), Serguei Kiriyenko. "Conseguimos bons resultados com Kiriyenko sobre a conclusão das obras da usina nuclear e acertamos os prazos de envio do combustível atômico ao Irã", disse Aghazadeh, citado pela agência russa Interfax. Serguei Shmatko, chefe da estatal russa encarregada da edificação de Bushehr, a Atomstroyexport, confirmou que a central iraniana entrará em funcionamento em setembro do próximo ano, para ser conectada à rede energética dois meses mais tarde. Segundo as duas partes, o acordo assinado nesta terça-feira prevê o envio ao Irã de 80 toneladas de combustível atômico russo em março. Moscou assinou no início de 2005 um acordo com Teerã para fornecer combustível nuclear para Bushehr. Kiriyenko nega qualquer vinculação entre o projeto e a atual crise nuclear iraniana. "Não existe nenhum risco de enriquecimento de urânio nas instalações de Bushehr e de uso de materiais nucleares com fins não pacíficos", afirmou. A central de Bushehr, de 1.000 megawatts de potência, fica a 12 quilômetros da cidade do mesmo nome, às margens do Golfo Pérsico. A usina começou a ser construída em 1975. Mas a corporação alemã Siemens abandonou a obra após a Revolução Islâmica (1979). A retomada do projeto foi acertada por russos e iranianos em 1995, por US$ 780 milhões. O Irã está interessado em assinar um acordo de cooperação com a Rosatom para a construção de novas usinas atômicas.