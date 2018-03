Usina que foi pivô de disputa volta a operar no Equador A Usina Hidrelétrica de San Francisco, entregue ao governo do Equador pela construtora brasileira Norberto Odebrecht no ano passado e paralisada desde junho por problemas técnicos, voltou a funcionar parcialmente ontem, informaram funcionários equatorianos. O problema na central serviu de argumento para a decisão do governo de Rafael Correa de expulsar a Odebrecht do Equador.