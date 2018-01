‘Vá embora’, diz Cameron para líder trabalhista

Uma semana depois de renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron pediu nesta quarta-feira, 29, que o líder da oposição, Jeremy Corbyn, chefe do Partido Trabalhista, faça o mesmo e renuncie ao cargo.

Corbyn foi acusado de não ter se empenhado o suficiente na campanha pró-Europa durante o plebiscito que decidiu pelo Brexit, na semana passada.

Por isso, o líder trabalhista foi derrotado na terça-feira em uma moção de confiança dos deputados do partido. Hoje, em sessão do Parlamento britânico, Cameron se meteu no assunto. “Sem dúvida é do interesse do meu partido que ele se sente aqui”, disse o premiê, referindo-se ao lugar de líder da oposição que Corbyn ocupa em Westminster.

“Mas isso não é do interesse nacional. Pelo amor de Deus, cara, vá embora!”, declarou o premiê.