Vaca louca: 11 países compraram sangue contaminado O sangue de três doadores britânicos contaminados com a enfermidade da encefalopatia espongiforme bovina, nome científico da doença conhecida como mal da ?vaca louca?, foi vendida para 11 países, entre eles o Brasil, informou nesta segunda-feira o jornal The Guardian. De acordo com a reportagem, milhares de pacientes no mundo, entre eles, muitos hemofílicos na Grã Bretanha, podem ter sido contaminados com sangue contaminado entre 1996 e 2000. De acordo com a página oficial na Internet da Organização Mundial de Saúde (OMS), até dezembro do ano passado foram registrados 87 casos da enfermidade na Grã-Bretanha, três na França e uma na Irlanda.