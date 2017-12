?Vaca louca? chegou ao Japão Veterinários britânicos confirmaram que a vaca leiteira que apresentava sintomas da vaca louca foi realmente infectada pela doença, informou na manhã de sábado (no Japão) o Ministério de Agricultura. Segundo a agência de notícias Kyodo, com isso fica confirmado o primeiro caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou ?vaca louca?, na Ásia. A vaca Holstein, de 5 anos de idade, foi criada em Shiroi, no município de Chiba, e apresentou sinais da doença no início do mês. De acordo com o Ministério de Agricultura, o animal foi sacrificado e destruído. O Ministério da Saúde e Bem-Estar está considerando pedir aos pecuaristas leiteiros que eliminem os órgãos dos animais que são mais propensos à doença antes de distribuí-los no mercado, numa tentativa de se evitar novas contaminações. Os tecidos cerebrais, espinha dorsal e pequenos intestinos são considerados de risco quando consumidos pelo homem. No entanto, pelo menos por enquanto, como apenas um caso foi registrado na nação, o governo não tem a intenção de implementar a medida. "Se novas vacas forem encontradas com suspeita da doença de agora em diante, nós temos que criar uma medida concreta", disse uma autoridade.