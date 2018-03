Vacas multicolores invadem ruas de Bruxelas Um rebanho de 187 vacas multicolores pastará nas ruas da capital européia por três meses a partir deste fim de semana. É a maior exposição ao ar livre da Europa, gratuita, neste verão. O projeto Arte sobre Vacas (/Art on Cows/), traçado por mais de 10 quilômetros ao longo do centro de Bruxelas, está atraindo milhares de novos turistas ao centro da cidade, além dos próprios belgas, neste domingo ensolarado. É uma visão surrealista. Tem vaca tribal, vaca juíza, vaca astronauta, vaca hippie.... Tem vaca verde, rosa-choque, multicolor... Tem vaca séria, tem vaca engraçada. São 187 animais, rodeados de prédios e engarrafamentos, patrocinados por 150 empresas, instituições, associações, comércio, e decorados por mais de 150 artistas europeus. Dos mais famosos, como Margritte, aos mais desconhecidos, grafistas, alunos de escola de arte e estilistas aceitaram o desafio de tornar Bruxelas uma vitrine mais atrativa neste verão, quando a Europa é alvo de turistas do mundo todo. As vacas não têm relação com os debates de reforma da Política Agrícola Comum (PAC) - um debate em curso entre a Comissão Européia e países Membros ? afirmam os organizadores do evento à Agência Estado. "Qualquer semelhança é mera coincidência! Mas, devemos dar a Cesar o que é de Cesar", completa a organizadora do evento. Ela explica que o conceito é originário de Zurich, onde um rebanho de 812 vacas animou a cidade em 1998. O objetivo é promover a arte e a cultura nas ruas de Bruxelas, sensibilizando patrocinadores para adquirirem vacas virgens, em tamanho natural, mas em fibra de vidro. Uma vez compradas, elas são "vestidas" pelos artistas para serem expostas de 21 de junho a 21 de setembro. As vacas serão leiloadas ao final do evento.