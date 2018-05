Vacina contra o câncer de mama parece segura, diz estudo Uma vacina destinada a tratar o câncer de mama parece ser segura e eficaz em casos avançados, disseram pesquisadores dos Estados Unidos na sexta-feira. A Dendreon Corporation, fabricante da vacina Provenge, contra o câncer de próstata, batizou o novo produto de Neuvenge. Seu alvo é um tipo de câncer de mama chamado her2/neu-positive, que afeta de 20 a 30 por cento das pacientes de câncer de mama. Como a Provenge, a Neuvenge é feita usando células imunológicas do próprio paciente, de modo que é uma vacina "sob medida". John Park, da Universidade de San Francisco, na Califórnia, e seus colegas testaram o novo produto em 18 mulheres com casos avançados do câncer her2/neu-positive, que já haviam se espalhado, apesar do tratamento. Em artigo na revista Journal of Clinical Oncology, os pesquisadores disseram que a vacina não tem efeitos colaterais graves e pareceu ajudar pelo menos uma paciente. "Vimos uma resposta parcial, significando uma redução no tamanho do tumor em uma paciente que foi certamente atribuível ao tratamento", disse Park em entrevista telefônica. Em três outras mulheres, o câncer parece ter se estabilizado por pelo menos um ano, algo que pode se dever ao tratamento, segundo Park. De acordo com ele, os resultados justificam a passagem a uma segunda fase do tratamento, destinada a mostrar que a vacina realmente ajuda as pacientes, mas isso pode demorar algum tempo, afirmou ele.