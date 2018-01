Vagões são removidos de túnel em Baltimore Bombeiros conseguiram remover ontem diversos vagões de um túnel ferroviário abafado e cheio de fumaça, diminuindo significativamente o perigo de um vazamento de ácido e de um incêndio ocorrido no meio da semana passada e que afetou o cotidiano da cidade. O trem de carga CSX transportava ácido hidroclórico e outros produtos perigosos quando descarrilou dentro do túnel e incendiou-se na última quarta-feira. Diversos quarteirões em torno do local foram bloqueados, assim como ruas importantes e rodovias. Os serviços de Internet também foram afetados nos Estados Unidos, pois o incêndio consumiu cabos de fibra ótica.