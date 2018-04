Vai a 14 total de feridos perto de base afegã dos EUA Subiu para 14 o total de feridos por um carro-bomba que explodiu perto de uma base militar na capital do Afeganistão, hoje. Entre os feridos, oito eram norte-americanos e seis, afegãos, segundo informou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O ataque aconteceu horas depois de homens armados terem matado quatro policiais no sul afegão.