Vai a 14 total de militares brasileiros mortos no Haiti O Comando do Exército divulgou hoje novo boletim atualizando o total de militares brasileiros mortos no terremoto no Haiti, ocorrido na terça-feira: o número de aumentou para 14. O Exército informa também que há 14 militares feridos e quatro desaparecidos. O presidente haitiano, René Préval, disse ontem que o terremoto pode ter causado a morte de 30 mil a 50 mil pessoas no país. Horas antes, o primeiro-ministro Jean-Max Bellerive tinha dito à CNN que as vítimas podiam chegar a 100 mil.