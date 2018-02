Vai a 157 total de mortes por avalanches no Afeganistão Pelo menos 157 pessoas morreram em uma série de avalanches que bloqueou uma passagem entre montanhas ao norte de Cabul, deixando presas centenas de pessoas, afirmaram hoje autoridades afegãs. Um porta-voz do Ministério do Interior confirmou que foram recolhidos nos últimos dois dias 157 corpos da Passagem Salang, uma importante via que liga a capital do Afeganistão ao norte. Em Cabul, o porta-voz disse que 2,5 quilômetros da rodovia foram desobstruídos. Pelo menos 2.600 pessoas foram resgatadas até o momento, segundo o funcionário.