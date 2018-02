Vai a 166 total de mortos por avalanches no Afeganistão Subiu para ao menos 166 o total de mortos em uma série de avalanches que começou anteontem, ao norte de Cabul, segundo informaram hoje autoridades do país. Zemeri Bashary, porta-voz do Ministério do Interior, confirmou que foram recolhidos, nos últimos dois dias, 166 corpos do Passo Salang, uma importante via que liga a capital do Afeganistão ao norte do país.