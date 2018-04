Vai a 20 total de mortos em atentado no Afeganistão Subiu para 20 o total de mortos por um suicida hoje, em um distrito comercial no centro do Afeganistão, segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O governador da província de Uruzgan, Asadullah Hamdan, disse também que pelo menos 13 pessoas haviam ficado feridas na explosão.