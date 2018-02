Vai a 22 o número de mortos em atentados no Paquistão O número de mortos na explosão de uma motocicleta-bomba e, posteriormente, em um ataque perpetrado contra o pronto-socorro onde eram socorridas as vítimas do primeiro atentado subiu para 22. Dezenas ficaram feridos hoje nos atentados ocorridos na cidade de Karachi, no sul do Paquistão, informaram autoridades locais.