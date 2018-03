Vai a 24 número de mortos em confrontos no Paquistão Confrontos entre militantes do Taleban e forças pró-governo deixaram pelo menos 24 mortos entre a madrugada de ontem e hoje no Paquistão. Os choques ocorreram perto da fronteira com o Afeganistão, informaram um funcionário e um líder tribal. Forças de segurança lançaram morteiros e artilharia contra militantes na área de Charmang, na província de Bajur. Nove insurgentes morreram nesse confronto, segundo o funcionário do governo Jamil Khan. Membros de tribos pró-governo trocaram tiros hoje com militantes, nas áreas de Nawa e Kotkai, também em Bajur. Treze militantes e dois membros de tribos morreram, segundo o líder tribal Nazi Jan. A violência cresce no noroeste do Paquistão, enquanto o governo tenta destruir bastiões da Al-Qaeda e do Taleban na área. Além disso, trabalha para que tribos peguem em armas contra os militantes. A situação de instabilidade pode desestabilizar o país, uma potência nuclear. Além disso, prejudica a chegada de investimentos estrangeiros, em uma nação com vários problemas econômicos.