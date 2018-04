Vai a 27 número de mortos em atentado no Iraque Chegou a 27 o total de mortos na explosão de um carro-bomba hoje em Kirkuk, no norte do Iraque, informaram autoridades locais. O número ainda pode aumentar, já que houve muitos feridos no atentado. O ataque foi realizado próximo a um mercado da cidade, a qual convive com um clima de tensão étnica. Um carro carregado com explosivos explodiu no local, disse o general de polícia Sarhat Qadir. De acordo com ele, pelo menos 40 pessoas ficaram feridas.