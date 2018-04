Vai a 31 total de mortos nos últimos 4 dias em Acapulco A polícia informou que um homem foi assassinado numa das principais vias que dão acesso a Acapulco, elevando para 31 o número vítimas no balneário na costa do oceano Pacífico em quatro dias. O diretor de polícia investigativa do Estado de Guerrero, Fernando Monreal Leyva, disse que o homem, ainda não identificado, recebeu vários tiros na cabeça e foi encontrado na estrada com a camisa sobre seu rosto. Grupos de traficantes disputam as áreas de venda de entorpecentes no balneário.