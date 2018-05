Vai a 35 total de mortos em repressão na Síria Pelo menos 35 pessoas foram mortas na Síria hoje, com o governo reforçando a repressão a manifestantes contrários ao regime, segundo um ativista informou ao Wall Street Journal. O governo utilizou tanques militares e uma unidade de elite do Exército próxima ao presidente Bashar al-Assad para reprimir um levante na cidade de Deraa, no sul do país, onde 25 pessoas foram mortas, segundo o Shaam News Network, um site favorável aos protestos, que divulga vídeos e relatos de testemunhas.