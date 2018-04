Vai a 43 total de crianças mortas em creche no México O número de crianças mortas por um incêndio em uma creche do México subiu para 43 hoje. A informação foi divulgada pelo governador do Estado de Sonora, Eduardo Bours, à emissora Televisa. O incidente ocorreu na sexta-feira, na cidade de Hermosillo, no norte do país. A tragédia provocou preocupação sobre as normas de segurança em mais de 1.500 creches do país em que o governo mexicano oferece atenção a baixo custo a mais de 200 mil menores. A creche havia passado por uma inspeção de segurança em 26 de maio.