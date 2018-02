Vai a 58 total de mortos em protestos em Bangladesh

Com isso, pelo menos 58 pessoas já morreram durante as manifestações contra a sentença de morte dada a Delwar Hossain Sayedee, um dos principais líderes do Jamaat-e-Islami, o maior partido islâmico do país. Sayedee é o terceiro réu a ser condenado por crimes de guerra pelo tribunal especial criado em 2010 pelo governo da primeira-ministra Sheikh Hasina.

O Jamaat fez campanha contra a independência do país, mas nega ter cometido atrocidades. Bangladesh alega que a guerra deixou 3 milhões de mortos, 200 mil mulheres violentadas e forçou milhões a fugir para a vizinha Índia. As informações são da Associated Press.