Vai a 7 total de mortos em explosão na Bielo-Rússia

O governo bielo-russo ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas um funcionário da segurança local disse, sob anonimato, que foi um atentado terrorista. "Os sinais externos e os ferimentos das pessoas apontam para um ato de terror", afirmou.

Testemunhas afirmam que a explosão ocorreu na estação Oktyabrskaya, no centro de Minsk, às 18h (horário local). A estação é uma das mais importantes do metrô, na intersecção de duas linhas. Segundo testemunhas, a explosão ocorreu quando os passageiros saiam de um trem no horário de pico. A bomba estaria no último vagão do comboio e teria abeto uma "cratera enorme" na linha férrea, disse uma testemunha.

Alexei Kiklevich, um passageiro que estava no local no momento da explosão, disse que parte do teto da estação cedeu após o impacto. A estação fica a apenas cem metros do palácio do presidente, Alexander Lukashenko, reeleito em dezembro do ano passado em meio a acusações de fraude. Ele governa o país com mão-de-ferro desde 1994.

Nos últimos anos, a Rússia, vizinha e aliada de Lukashenko, sofreu uma série de atentados a bomba, muitas vezes desfechados por insurgentes islamitas do Cáucaso. Mas eventos desse tipo não costumavam ocorrer na Bielo-Rússia. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.